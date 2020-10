Nøkkeltallene i statsbudsjettet ble lagt frem onsdag morgen og Finansavisen har tatt en prat med sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen om hovedpunktene.

– Hva er hovedinntrykket av statsbudsjettet så langt?

– Overordnet, før man kommer i gang med budsjettet, så må man tenke seg om, er vi på vei ut av en krise eller er vi på vei inn i en krise, spør Andreassen retorisk.

– Finansdepartementets vurdering er at antall sysselsatte i Norge faller med 1,6 prosent i år og at det skal stige med 0,6 prosent neste år. Så legg merke til at i slutten av 2021 skal det være rundt 25.000 mennesker færre i arbeid enn ved inngangen til 2020. Det er en sterk nedgang i sysselsettingen, påpeker sjeføkonomen.

Andreassen mener at hvis målet er at man skal tilbake til samme nivå på sysselsettingen som i starten i 2020, så er budsjettet som ble lagt frem i dag altfor spedt. Han spår at myndighetene må svekke budsjettet med ett prosentpoeng av BNP, altså rundt 30 milliarder kroner, så det ikke blir for stramt.

–Det ser ut til at regjeringen legger opp til at man skal tilbake til handlingsregelen i 2021, er det for tidlig?

– Jeg tror handlingsregelen vil endres over tid og at man tillater seg mer raus bruk av oljepenger. Bruken vil også tilpasses andre forhold i økonomien, som ledighet, sysselsetting og inflasjon, ifølge sjeføkonomen.

– Det er dermed ikke så farlig å strekke den regelen.

Andreassen mener også at det ikke er så farlig å sløse litt med oljepenger på 2020-tallet, fordi vi i 2030 vil ha mye mer oljepenger.

– Nå er det et visst moment inn i fjerde kvartal og man må bygge på det og være litt raus med penger. Som den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell sa i går kveld, og han kunne sagt det for Norges del, det å sløse litt nå gjør ingen stor skade, avslutter Andreassen.