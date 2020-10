Slik reagerer Virke på statsbudsjettet

– Det er et budsjett hvor de ønsker å få på plass omstilling og flere arbeidsplasser. Der en handels- og tjenestenæringen en nøkkelnæring. Da er det viktig at regjeringen legger til rette med virkemidler som stimulerer, blant annet harmonisering av en del avgifter for å få konkurransen på like vilkår i utsatte bransjer, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. direktør i Virke.

Han sier at det trengs forutsigbarhet i bransjene som har det tøft nå. Han tenker da blant annet på reiselivsbransjen.

Ivar Horneland Kristensen sier videre at han er opptatt av toll for utenlandske nettbutikker.