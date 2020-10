Nejra Macic: – Dette er veldig optimistiske anslag for norsk økonomi neste år

– De første tankene er at dette er veldig optimistiske anslag for norsk økonomi neste år. Overraskende høye anslag for BNP - de spår en vekst på 4,4 prosent allerede neste år. Det er vel kanskje den mest optimistiske prognosen jeg har sett for 2021. SSB sin prognose er vel et prosentpoeng lavere for BNP-veksten. Og så spår finansdepartementet videre en ganske sterk nedgang i arbeidsledigheten, så disse to viktigste makrostørrelsene kan indikere at man får en renteøkning litt tidligere enn ventet. Oljepengebruken, når den er mindre ekspansiv, så fører det til at renta holder seg lav lengre. To motstridende renteindikasjoner er det jeg leser ut av stats- og nasjonalbudsjettet, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret til Finansavisen.

– Du følger boligmarkedet veldig nøye og ser du noen impulser i budsjettene som kan påvirke boligprisene det kommende året?

– Jeg har prøvd å lese kjapt gjennom alle pressemeldingene og det er ikke mye der som har noe direkte eller konkret påvirkning på boligmarkedet, annet enn at Husbanken foreslås mye høyere støtte enn det de har fått de siste årene. Det er foreslått at de får 20 milliarder kroner neste år. Og så tror jeg det totalt har blitt tildelt 50 milliarder siden 2013 til Husbanken. Hvis det blir vedtatt og gjennomført så kan det jo bety at de som er svakest stilt på boligmarkedet får litt drahjelp.

– Bortsett fra at vi er tilbake på handlingsregelen, er det noe annet som er litt overraskende i budsjettene?

– Nei, dette veldig optimistiske synet på norsk økonomi. Jeg er litt usikker på hva som skal føre til at de negative konsekvensene fra coronakrisen skal forsvinne såpass fort. Det er et positivt optimistisk syn de har. Og koblet igjen til boligmarkedet så vil det mest interessant bli hva som skjer med renta ut av det her. Så tolker jeg det litt todelt og motstridende. De optimiske prognosene for norsk økonomi tyder jo på høyere rente og samtidig mindre oljepengebruk enn de fleste hadde ventet, tyder på at renta kanskje kan bli liggende urørt også neste år. Så litt schizofrent der.