Norsk BNP steg 0,6 prosent

Tall fra SSB viser tirsdag at BNP for fastlands-Norge steg 0,6 prosent i august.

Til tross for vekst de siste månedene er imidlertid aktivitetsnivået stadig 3,9 prosent lavere i august enn det var i februar.

I tremånedersperioden fra juni til august endte Fastlands-BNP opp 4,8 prosent.

– Sommermånedene er preget av ferieavvikling, og det påvirker tall for både juli og august. De skal derfor tolkes med forsiktighet. Ser vi de to månedene under ett, får vi likevel et tydelig bilde av at innhentingen bremser ned, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten, i en kommentar.

Trakk opp

De største bidragene til månedsveksten kom ifølge SSB fra industrien og forretningsmessig tjenesteyting. Begge næringsområdene var imidlertid på et lavt nivå sammenlignet med februar.

«Overnattings- og serveringsvirksomhet gikk noe ned i august. Transport utenom utenriks sjøfart opplevde en nedgang for første gang siden april, særlig trukket ned av redusert aktivitet innen lufttransport. Aktiviteten i disse næringsområdene var mellom 20 og 30 prosent lavere i august enn i februar», skriver SSB.

Varehandelen, som omfatter detaljhandel, engroshandel og bilforhandlere, var om lag uendret i august. Samlet steg tjenestenæringene 1,6 prosent i august, men aktiviteten var fortsatt 5,7 prosent lavere enn i februar.