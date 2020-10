Goldman Sachs vil shorte dollar

I en oppdatering sendt ut til kundene sine anbefaler meglerhuset å holde en short-posisjon mot den mektige valutaen. Endringene kommer som følge at utviklingen av den amerikanske presidentvalgkampen og progresjonen innen vaksineprogrammene.

60 prosent for «blå bølge»

Den demokratiske presidentvalgkampen Joe Biden har fortiden en nasjonal ledelse på nærmere 10 prosent sammenlignet med president Donald Trump, skriver CNBC. Goldman-analytikere påpeker at nøye overvåket indikatorer nå setter sjansene for en demokratisk «blå bølge» – at Demokratene vinner Det hvite hus, senatet og huset – på over 60 prosent.

På vaksinefronten forventer Pfizer å gå inn i en avgjørende avlesning fra tredje fase coronavirusvaksineforsøket innen utgangen av oktober. Mens Moderna venter at den første midlertidige analysen av fase tre-studiene skal være tilgjengelig i november.

Usikre på markedsreaksjonen

– Hvis vaksinene er svært effektive, kan disse tidlige resultatene være tilstrekkelige til å antyde en høy sannsynlighet for FDA-godkjenning ved årsskiftet, sier Zach Pandl, leder av Global FX, Rates and EM Strategy hos Goldman Sachs.

– Vi er mest usikre på hvor lenge man vil telle stemmer og markedsreaksjonen på en «blå bølge». Men den store marginen i dagens meningsmålinger reduserer risikoen for et forsinket valgresultat og utsiktene for et vaksinegjennombrudd kan gi en sikring for risikable eiendeler, sier Pandl.

Ifølge CNBC er en annen risiko at vaksinene er mindre effektiv enn forventet. Men Pandl anslår at dette bare vil forskyve tidslinjen med rundt et kvartal på grunn av den store mengden andre vaksiner som er under utvikling.