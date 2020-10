Handelsbalanse på minus 8 mrd. i september

NEDGANG: Utenrikshandelsstatistikken for september 2020 viste igjen redusert eksportverdi for råolje fra måneden før. Her fra Heidrun-feltet.

NEDGANG: Utenrikshandelsstatistikken for september 2020 viste igjen redusert eksportverdi for råolje fra måneden før. Her fra Heidrun-feltet. Foto: Øyvind Hagen

Handelsbalansen mot utlandet var på minus 8 milliarder kroner i september, som tilsvarer en oppgang på 535 prosent fra samme periode året før, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

Eksporten utgjorde 60,4 milliarder kroner, ned 8,7 prosent sammenlignet med samme periode året før, mens importen utgjorde 68,5 milliarder kroner, er opp 1,5 prosent på årsbasis.

Handelsbalansen for fastlandet viste et underskudd på 30,6 milliarder kroner, en nedgang på 4,0 prosent fra året før.

Utenrikshandelsstatistikken for september 2020 viste igjen redusert eksportverdi for råolje fra måneden før, etter en viss innhenting de foregående månedene. For naturgass er det motsatt, med en verdiøkning fra de foregående måneder. Som rapportert for august fortsetter veksten for bilimporten også i september.

«Norges Banks importveide kronekurs viser en svekkelse på 5,3 prosent sammenlignet med september 2019», heter det i SSBs oppdatering. Det betyr at norske importører må betale flere kroner for varene de kjøper fra utlandet, selv om prisen i utenlandsk valuta ikke har endret seg.

Importprisene, målt ved SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, økte med 2,4 prosent de siste tolv månedene.

Av statistikken under leser vi at handelsbalansen er på sitt laveste punkt på flere år. Eksporten har også for første gang siden 2017 sunket under importverdiene.