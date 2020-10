Commerzbank-økonom etterlyser ny støttepakke: – Tiden renner ut

Investorer har lenge ventet i håp på en ny stimulipakke fra amerikanske myndigheter. Nancy Pelosi, Speaker i Representantens hus i USA, har uttalt at Demokratene bør bli enige med Republikanerne innen tirsdagen angående en ny pakke, dersom den skal bli klar før valget mellom Donald Trump og Joe Biden.

Også finansminister Steven Mnuchin, som er Republikaner, har uttrykt at han ønsker en ny støttepakke til økonomien. Men partene sliter med å bli enige.

– Det trengs en eller annen form for avtale. Det mest sannsynlige er at de blir enige om noe. Gitt utviklingen med coronaviruset trenger økonomien mer støtte, og markedene trenger noe å forholde seg til. Men tiden renner ut, sier Peter Dixon, økonom i Commerzbank, ifølge Wall Street Journal.

To timer før åpning på Wall Street er de ledende indeksene opp 0,7 prosent i førhandelen.

– Stemningen i markedet reflekterer at det er optimisme om at det kommer store stimulanser innen januar. Men jeg tror ikke at Pelosi og Mnuchin blir enige om noe før Pelosis frist i dag, sier John Normand, strateg i JP Morgan, ifølge Bloomberg.