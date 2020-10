Bedre konjunkturtegn fra SSB

SSBs samlede konjunkturbarometer steg 1,7 poeng i tredje kvartal.

I andre kvartal sank indikatoren 9,6 poeng.

Barometeret viser samtidig at det fortsatt er synkende produksjon for total produksjon og sysselsetting.

SSB omtaler selv tallene som «fremdeles svake», og trekker særlig frem svake ordretall og høy usikkerhet. Pessimismen er imidlertid mindre utbredt enn i forrige kvartal, men fortsatt tror industrilederne på videre nedgang i fjerde kvartal.

Det slår blant annet ut i reduserte investeringsplaner.

Bak Sanner

Bedringen i SSBs konjunkturbarometer er på linje med andre indikatorer, som Norges Banks regionale nettverk, men nivået i SSB-målingen ligger noe under de andre indikatorene.

Finansdepartementet justerte nylig opp sitt BNP-anslag for fastlandet betydelig for både 2020 og 2021, og venter nå 3,1 prosent fall i år, fulgt av 4,4 prosent vekst neste år.

Produsentene av konsumvarer melder om økt sysselsetting.

Svakere AKU-tall

Samtidig viser Arbeidskraftundersøkelsen at ledigheten steg til 5,3 prosent, der konsensus ventet et fall fra 5,2 til 5,1 prosent. Norske analytikere har imidlertid i lang tid heller fokusert på NAVs tall over registrert ledighet, og dette fokuset er forsterket under coronakrisen.

NAVs løpende tall har fortsatt å vise synkende ledighet uke for uke. Denne uken er tallet på helt ledige hos NAV nede i 100.400, eller 3,5 prosent av arbeidsstyrken.