IMF-topp bekymret over utvikling for unge

TØFFERE: Arbeidsledigheten øker blant unge under coronakrisen. Her en nyutdannet elev fra Columbia i USA. Foto: NTB

Coronakrisen har vært et hardt slag for økonomien. Det rammer unge i arbeidslivet. I Storbritannia har en av tre mellom 18 og 24 år mistet jobben eller blitt permittert uten sikkerhet om å få jobben tilbake igjen dette året, ifølge Resolution Foundation.

I eurosonen er arbeidsledigheten 18,4 prosent for de under 25 år, mot 15,7 prosent i februar. Arbeidsledigheten blant de unge er i Spania og Hellas på opptil 40 prosent, ifølge Eurostat.

Det pekes på to årsaker til at så mange unge blir arbeidsledige under coronakrisen:

1. Mange jobber på arbeidsplasser hvor man har tett kontakt

2. De er ofte på midlertidige avtaler, som gjør dem enklere å kvitte seg med

– Vi er ganske bekymret over dette, innrømmer Gita Gopinath, sjeføkonom i Det internasjonale pengefondet (IMF) til CNBC.

Fondet har bedt myndigheter om å skape ordninger hvor arbeid til unge blir prioritert, fremfor at forskjellene vil øke fremover.

Gopinath mener det nå er viktig med et sikkerhetsnett til de unge, og at det må bli satt i gang ordninger som skal sikre at man får trent opp nye ferdigheter, slik at personer som jobber i sektorer som sliter, kan gå over til nye, fremadstormende yrker.