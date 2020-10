Natt til fredag norsk tid skal den tredje og siste presidentdebatten i USA avholdes i Nashville, og begge leirene kvesser de muntlige knivene for å overbevise velgerne. Også denne gangen skal sittende president Donald Trump og utfordreren Joe Biden diskutere forhåndsbestemte temaer.

Temaene i kveld er amerikanske familier, rasespørsmålet i USA, klimaendringer, nasjonal sikkerhet, lederskap og gjengangeren: hvordan USA har taklet coronakrisen.

Trump har flere ganger den siste tiden sagt at USA er på riktig spor og at viruset er i ferd med å forsvinne. Det til tross for at antall døde nylig passerte 222.000 mennesker. At dødsfallene øker ser ikke ut til å bekymre Trump nevneverdig og torsdag rykket han ut og kritiserte amerikansk media for deres negative dekning og fokus på pandemien.

– Alt du hører om er covid, covid, covid, covid, covid, covid, uttalte presidenten under et valgkampsmøte i Nord Carolina, melder MarketWatch.

Presidenten gjentok ordet «covid» hele 11 ganger i utbruddet. Han hevdet også at konkurrenten Joe Biden ønsker å «forlenge pandemien» og å «stenge landet», noe som kan avskrives som falske påstander ettersom Biden har lansert en plan for å takle viruset uten å stenge ned landet.

Den siste presidentdebatten skal vare i 90 minutter og sendes direkte klokken 21.00 i kveld i USA, og fra 02:55 i natt norsk tid.