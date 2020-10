Aktiviteten tikker oppover i USA

Foreløpige tall fra Markit viser at innkjøpssjefene i USAs industri og tjenestesektor ser bedre på tilværelsen enn tidligere.

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien viser 53,3 poeng for oktober, mot 53,2 for september. Ifølge TDN Direkt var den ventet til 53,4 poeng.

Innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren oppgis til 56,0 poeng, mot 54,6 i september. Her var det ventet en ny notering på 54,6 poeng.

Sammenstilt PMI i oktober var 55,5 poeng, mot 54,3 poeng i september.