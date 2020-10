Nordea venter mindre aktivitet fremover

PÅ VEI TILBAKE: Coronaviruset er i ferd med å blomstre opp igjen i flere europeiske land og USA. Her fra et sykehus i Frankrike, hvor myndighetene akkurat har utvidet portforbudet de hadde innført i enkelte byer til langt flere områder.

PÅ VEI TILBAKE: Coronaviruset er i ferd med å blomstre opp igjen i flere europeiske land og USA. Her fra et sykehus i Frankrike, hvor myndighetene akkurat har utvidet portforbudet de hadde innført i enkelte byer til langt flere områder. Foto: Bloomberg

I trakt med at antallet som tester positivt for covid-19 øker i de aller fleste europeiske landene og i USA, øker også Nordeas tro på at 4. kvartal i år og 1. kvartal 2021 kan bli svake på grunn nye nedstengninger. Det skriver bankkjempen i ukesrapporten søndag.

I tredje kvartal har fallet i inntjeningen på årsbasis vært mindre enn i andre kvartal. Men nå tror Nordea at gjeninnhentingen vil avta i tiden fremover.

Fortsatt er antall sykehusinnleggelser og dødsfall lave i forhold til i vår, men det er på vei opp og flere land har nå en positiv testrate på over 5 prosent, som er et farenivå ifølge WHO. Frykten for overfylte sykehus og høye dødsfall gjør at flere land nå strammer inn og innfører nye restriksjoner.

Mer hjemmesitting

Nordea tror at etter erfaringen man hadde i vår, sammen med økt kunnskap om viruset, gjør at det ikke vil bli like strenge tiltak som blir satt inn i denne runden. Men det betyr ikke at det ikke kommer en økonomisk nedtur. Ifølge den nordiske bankkjempen tyder mobilitetsdata på at det vil føre til mer hjemmesitting, noe som vil gi et fall i en rekke tjenester. Noe som igjen vil føre til at den økonomiske aktiviteten bremser kraftig, og til og med fall i produksjonen enkelte steder.

Innkjøpsindeksen for tjenestesektoren i eurosonen har vært under 50 to måneder på rad, og ifølge Nordea tyder det på fallende aktivitet. For industrien antyder indeksen en liten vekst i aktiviteten, men for liten til å forhindre et fall i samlet produksjon.

BNP-tallene for Europa og USA slippes neste uke. Der venter meglerhuset en vekst, men nivået vil fortsatt være langt under fjorårets nivå.