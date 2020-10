Detaljhandelen skuffer igjen

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum steg 0,3 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Dette skjer etter en nedgang på 4,8 prosent fra juli til august.

Konsensus ventet en oppgang på 1,2 prosent fra august til september, mens DNB Markets så for seg et fall på 1,0 prosent.

Høyere enn før corona

SSB minner om at salgsvolumet fortsatt er betydelig høyere enn før coronapandemien rammet Norge, selv etter den kraftig nedgangen i forrige måned.

De største bidragene til september-veksten kom fra møbler og klesbutikker. I tillegg opplevde disse næringene økt volum i måneden. På den andre siden bidro dagligvarer negativt, med et fall på 1,6 prosent. Også her ligger volumet på et langt høyere nivå enn før coronakrisen.

Vridning av konsum

Corona og tilhørende restriksjoner har ifølge SSB bidratt til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester – og mer på varekonsum.

I tillegg spiller lavere grensehandel og færre utenlandsreiser inn, endringer som alle fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

