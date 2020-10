EN BYRDE: Privat forbruk tynger norsk økonomi i år, konstaterer økonomene i Handelsbanken. F.v. seniorøkonom Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom Kari Due-Andresen og tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork. Foto: Are Haram

Sesongjusterte tall fra SSB viste tidligere onsdag at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum steg 0,3 prosent fra august til september i år.

Dette skjer etter en nedgang på 4,8 prosent fra juli til august.

Konsensus ventet en oppgang på 1,2 prosent fra august til september.

– En betydelig byrde

I Handelsbanken Capital Markets konstaterer seniorøkonom Marius Gonsholt Hov at deres estimat på 0,6 prosent vekst ikke var langt unna – gitt volatiliteten i tallene i disse tider.

«Avviket var enda større mot konsensus, men nivået er fortsatt solid etter betydelig oppgang i sommer, det vil akkurat nå si 8 prosent over det vi så i februar. Når det er sagt, har forbruket i detaljhandelen helt klart moderert seg fra toppen i juli (rundt 13 prosent over februar-nivået)», skriver han i en kommentar.

«Men viktigere er at forbruket i tjenestesektoren sliter med å hente seg opp fra gjørma. Og det vil trolig bli enda vanskeligere fremover, nå som strammere restriksjoner har blitt innført for å dempe virusspredningen. Alt i alt er privat forbruk en betydelig byrde for økonomien i 2020», fortsetter Gonsholt Hov.

Virke: Kjærkomment

Virke finner god trøst i at detaljhandelen samlet kan vise til 17,9 prosent vekst på årsbasis i september, riktignok med én handledag mer enn i fjor.

− Vi har nesten 100.000 flere arbeidsledige enn i februar. Da er de arbeidsplassene og den verdiskapningen denne veksten medfører kjærkommen for norsk økonomi, sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, ifølge en pressemelding.

− Deler av oppgangen kommer fra at vi bruker mer penger på hjemmene våre når vi reiser mindre, og ikke minst at vi gjør handlingen vår på norsk side av grensen med coronastengte grenser, legger han til.

Noen best, andre verst

Samtidig understreker Virke-direktøren at utslagene er veldig forskjellige fra bransje til bransje. Mens noen opplever sitt beste år noensinne, har andre det tøft. Han påpeker at kles- og skobutikker hittil i år har opplevd en nedgang på hhv. 9,4 og 19,5 prosent.

− De delene av handelen som lever av det vi putter i hjemmet og i kroppen gjør det godt, men de som lever av det vi putter på kroppen sliter. Mer bruk av hjemmekontor gjør ikke bare at sentrumsbutikkene sliter, fordi det er færre mennesker i gatene, men også at vi kjøper færre varer for å ta oss godt ut, sier Andersen.

Han trekker også frem at norsk netthandel har økt med 31,3 prosent hittil i år.

− De siste årene har nettbutikkene hatt en høyere konkursrate enn fysiske butikker, men under corona har konkursraten for nettbutikkene falt betydelig. I dag åpner Amazon i Sverige, og vi kan forvente en norsk lansering i nær fremtid. Det betyr at konkurransen vil bli enda hardere fremover, fortsetter Virke-direktøren.