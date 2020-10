Franske medier forventer at president Emmanuel Macron vil innføre en ny fire ukers nasjonal lockdown i en TV-overført tale onsdag kveld.

Innføringen av portforbud på kvelds- og nattestid i flere av de tettest befolkede områdene i Frankrike, inklusive Paris, har ifølge talspersoner for franske myndigheter ikke vært nok til å stanse den andre coronabølgen som herjer landet.

Franske sykehus meldte ifølge nyhetsbyrået AP før i dag at 58 prosent av intensivkapasiteten nå er fylt opp av coronapasienter, og har derfor bedt om en ny, omfattende nedstengning.

Tyskland stenger også

Også i Tyskland ser forbundskansler Angela Merkel til å gå for en ny lockdown.

«Selv om en lockdown av Europa er usannsynlig, med de økonomiske stormaktene Frankrike og Tyskland som begge sliter med å holde viruset i sjakk, er det vanskelig å se for seg noe annet enn at begge økonomier og eurosonen generelt vil slite inn i 2021 eller til en vaksine blir klar», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i AXI ifølge Marketwatch i et kundenotat.

Den europeiske sentralbanken (ESB) avholder møte torsdag, men økonomer venter ingen flere stimulanser derfra før desember-møtet.

«Innfører Frankrike nasjonal lockdown, vil det være veldig dårlige nyheter for innhentingen i Europa og for Frankrike selv – eurosonens nest største økonomi. Euroen vil nesten helt sikkert komme under større press, etter at den allerede er på defensiven grunnet investorer som reduserer risikoen før presidentvalget i USA», skriver Oandas senioranalytiker for Asia- og Stillehavsområdet, Jeffrey Halley, i en oppdatering.

Torpederer vekst

«Den kalde vinden vil kjennes i europeiske aksjemarkeder også, og de negative effektene vil neppe begrense seg til bare Europa. Jeg har sagt før at «double-dip lockdowns» i velutviklede økonomier var en hovedtrussel for global innhenting, ved å torpedere etterspørselen som ligger til grunn for innhentingen i mange fremvoksende økonomier», fortsetter han.

Ifølge analytikeren vil ikke Kina alene være i stand til å sørge for en bærekraftig, global innhenting.

«Verden trenger i det minste at USA eller Europa fungerer også. Frankrike er bare ett land, men hvis eurosonens nest største økonomi velger lockdown, vil det skape en presedens for at regjeringer i andre coronarammede land i Europa føler seg mer komfortable med å følge samme vei», skriver Halley videre.