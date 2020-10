Forbrukertilliten synker i Norge

En måling utført av Opinion viser at Forbrukertilliten (CCI) i Norge var på minus 3,7 poeng i oktober, ned fra minus 2,4 poeng i september.

Det virker som om forbrukertilliten følger utviklingen til coronasituasjonen, skriver TDN Direkt.

– Forbrukertilliten fikk et tilbakeslag da det ble mer uro rundt smittesituasjonen i august, og gjennom høsten har tillitsindeksen vært på et vesentlig lavere nivå enn den var sent på våren og i juni og juli, skriver Opinion.