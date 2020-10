USA-ekspert mener nye tall skjuler frykt og avsky

FALSKT INNTRYKK: Leder for forbrukerundersøkelsen ved University of Michigan, Richard Curtin, mener de tilsynelatende stabile tallene gir et falskt inntrykk.

FALSKT INNTRYKK: Leder for forbrukerundersøkelsen ved University of Michigan, Richard Curtin, mener de tilsynelatende stabile tallene gir et falskt inntrykk. Foto: Bloomberg

Forbrukertillitsindeksen fra Universtiy of Michigan viser 81,8 poeng nå i oktober, opp fra 80,4 poeng i september. Ifølge TDN Direkt og MarketWatch var det på forhånd ventet en måling på 81,2 poeng.

Vurderingen av de nåværende økonomiske forhold har gått tilbake noe. Underindeksen har falt fra 87,8 poeng i september til 85,9 poeng nå i oktober. Forbrukernes forventninger er derimot noe opp. Denne underindeksen er i oktober på 79,2 poeng, mot 75,6 poeng i september.

Frykt og avsky

Alt i alt er det bare snakk om mindre endringer fra forrige måned. Sjeføkonom og leder for forbrukertillitsundersøkelsen ved University of Michigan, Richard Curtin, mener imidlertid at de tilsynelatende nokså stabile tallene gir et falskt inntrykk.

«Frykt og avsky produserte denne falske oppfatningen om stabilitet», sier han i en kommentar til fredagens tall.

Frykt knytter han til økende coronasmitte og stigende dødstall, og avskyen relateres til den sterke partitilhørighet som sees i forbindelse med presidentvalget.

Denne sterke partitilhørigheten «har drevet valget til ideologiske ekstremer», mener Curtin.

Ifølge Curtin vil virkningene fra coronapandemien og den ekstreme partitilhørigheten fortsette langt forbi kommende ukes presidentvalg, og potensielt gi permanente endringer i det økonomiske og politiske landskapet.

Forrige presidentvalg

Curtin viser også til forrige presidentvalg i USA, i 2016, da Donald Trump vant mot Hillary Clinton.

Da gikk de økonomiske forventningene til republikanere og demokrater kraftig i hver sin retning, mye fordi to tredjedeler i en utført forbrukerundersøkelse feilaktig hadde spådd Clinton-seier.

Siden en Biden-seier mot Trump er reflektert i University of Michigans forbrukertillitsindeks for oktober, med 53 prosents oppslutning for Biden og 42 prosent for Trump, vil det ikke komme som noen overraskelse at demokratenes optimisme rundt fremtidige finanser har steget langt mer enn hva tilfellet er blant republikanere, tilføyer Curtin i fredagens rapport.