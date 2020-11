Norsk PMI steg i oktober

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 53,4 i oktober, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en oppgang på 2,7 poeng, fra reviderte 50,7 i september. En indeks over 50 poeng for å viser tiltagende aktivitetsnivå.

Det var særlig delindeksene for nye ordre og sysselsetting som trakk opp, mens produksjonsindeksen falt litt tilbake, men holdt seg likevel over 50.

«Indeksene for produksjon og ordre signaliserer et sterkt oppsving i aktiviteten, men sysselsettingsindeksen var fortsatt på et nivå under 50. Noen deler av industrien er rammet av fallende petroleumsinvesteringer, mens andre har dratt nytte av gjenåpningen av økonomien. Dette bildet av en ujevn bedring er i tråd med Norges Banks syn på økonomien», skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.