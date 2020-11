Goldman Sachs tror på ny coronasmell for Europa

DÅRLIGERE UTSIKTER: For Tysklands forbundskansler Angela Merkel (f.v.), Frankrikes president Emmanuel Macron og ECB-sjef Christine Lagarde, slik Goldman Sachs ser det.

DÅRLIGERE UTSIKTER: For Tysklands forbundskansler Angela Merkel (f.v.), Frankrikes president Emmanuel Macron og ECB-sjef Christine Lagarde, slik Goldman Sachs ser det. Foto: Bloomberg

NY NEDSTENGING: For Storbritannias statsminister Boris Johnson. Foto: Bloomberg

Investeringsbanken er redd for at de nye smittetilfellene vil føre til en delvis nedstenging i noen land, og på den måten stoppe innhentingen som har pågått siden i sommer, skriver Reuters.

Fra vekst til tilbakegang

Storbritannia innførte en ny nasjonal nedstenging fra torsdag, etter at en ny smittebølge hadde blåst inn over landet. Mens Frankrike og Tyskland innførte nasjonale restriksjoner tidlig i forrige uke.

– Ser vi fremover, antar vi at de nye restriksjonene vil vare i tre måneder før de gradvis rulles tilbake fra februar, skriver Goldman Sachs i en oppdatering.

Dette har gjort at Goldman Sachs revidert prognosene sine, og nå sier meglerhuset mandag at de forventer at eurosonens BNP vil krympe med 2,3 prosent i fjerde kvartal. En komplett reversering fra det tidligere anslaget om en vekst på 2,2 prosent.

Storbritannia får samtidig sine prognoser kuttet av Goldman Sachs fra en vekst på 3,6 prosent, til en tilbakegang på 2,4 prosent.

Ifølge Reuters kutter også Citi i prognosene sine for Storbritannia. Men de tror den britiske økonomien vil krympe med hele 4 prosent i fjerde kvartal, og utelukker heller ikke ytterligere langvarige nedstenginger.