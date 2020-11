Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Wealth Management, mener tilliten til meningsmålingene har falt drastisk etter det som nå har skjedd i USA.

Trump lå an til å tape stort mot Biden, men har vunnet flere vippestater. Det gjør at valget har blitt vesentlig mer spennende enn hva som var forutsett.

Lie tror en eventuell Trump-seier kan bidra til positivet i markedet, til tross for at han ikke har lagt frem noen klar politisk agenda for de neste fire årene.

– Trump kjører en spesielt næringslivsvennlig politikk med deregulering av energi- og finanssektoren. Det vil bidra til oppgang i aksjemarkedet, sier Lie.

Han mener imidlertid også at Trump kan føre til store globale politiske og økonomiske omveltninger, og utenrikspolitikken kan få store konsekvenser.

– Det vil ikke bidra til politisk og økonomisk samarbeid globalt. Fronten mot Kina kan bli tøffere enn den har vært før, i tillegg til at Trump vil ha frie tøyler når han ikke trenger å tenke på gjenvalg.