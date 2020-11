– Fortsatt langt frem til en renteøkning

Dagens arbeidsmarkedsrapport fra USA (non-farm payrolls) viste at 638.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i oktober. Arbeidsledigheten falt ett prosentpoeng til 6,9 prosent.

Konsensus pekte mot 600.000 nye jobber og en ledighet på 7,7 prosent.

«Gjeninnhentingen i amerikansk økonomi fortsetter, og arbeidsmarkedet blir gradvis bedre. Antallet nye jobber i oktober falt bare såvidt fra september, mens ledighetsraten fortsetter å falle mye mer enn ventet», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen hos DNB Markets i en oppdatering.

– Langt frem til renteøkning

Han minner om at det ennå er mange jobber som må gjenopprettes før sysselsettingen er tilbake på førkrisenivåer.

«Men forbedringen denne høsten har vært sterkere enn vi og mange andre hadde sett for oss. Lønningene fortsetter den solide veksten, noe som plusser på husholdningenes inntekter. Til tross for forbedringen, er det ennå langt frem til at Fed igjen vil vurdere å heve renten – ikke minst fordi det kreves en inflasjon som stiger moderat over 2 prosent for en periode», skriver Magnussen videre.