Norges Bank: Dette er de største sårbarhetene

FINANSIELL STABILITET: visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland legger tirsdag frem rapporten Finansiell Stabilitet. Foto: Are Haram

Norges Bank har lagt frem sin årlige rapport om finansiell stabilitet, der sentralbanken vurderer sårbarhet og risiko i Norges finansielle system.

Siden rapporten i fjor har coronaviruset ført oss inn i et av de mørkeste kapitlene i nyere historie, og coronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.

Norges Bank vurderer fremdeles høy gjeld i husholdningene og høye bolig- og næringseiendomspriser som de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet, men Norges Bank vurderer at disse sårbarhetene ikke er vesentlig endret siden forrige rapport.

«Det norske finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien. Støttetiltak fra myndighetene har dempet de økonomiske konsekvensene. Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og følgene for økonomien og finansmarkedene. Utsiktene for finansiell stabilitet er derfor noe svekket», skriver Norges Bank i rapporten.

Usikkerheten er stor

Norges Bank peker i rapporten på at det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og følgene for økonomien og finansmarkedene.

«Siden mai har det vært tegn til bedring i norsk økonomi. Aktiviteten har tatt seg opp, men nivået er fortsatt lavere enn før pandemien. Arbeidsledigheten har avtatt, men den er fremdeles høy. Det er stor usikkerhet om utviklingen fremover, både på kort og lang sikt. Smittespredningen har igjen økt, både ute og hjemme, og det er innført flere smitteverntiltak. Det vil trolig bremse oppgangen i økonomien den nærmeste tiden», skriver Norges Bank.

Sterk motstandskraft hos bankene

Ifølge rapporten er motstandskraften i det norske finansielle systemet fremdeles god.

«Norske banker er lønnsomme og solide. De har god margin til kapitalkravene og har vært i stand til å gi husholdninger og foretak lån under koronapandemien. Kunder har også fått avdragsutsettelse og kortsiktige likviditetslån. Det har bidratt til å opprettholde økonomisk aktivitet», skriver Norges Bank i rapporten.

Ifølge Norges Bank viser analyser at de norske bankene er robuste og kan bære tap som trolig vil komme. Samtidig peker Norges Bank på at tapsutsiktene fremover er svært usikre.

«Finansdepartementet har anmodet norske banker om å vente med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert. Reduserte utbyttebetalinger bidrar til å styrke tapståleevne og utlånskapasitet, og bankene bør også i tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære situasjonen landet nå er i», skriver Norges Bank i rapporten.