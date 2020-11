Nye coronatiltak på totalt 17,7 milliarder kroner

«Samlet sett innebærer forslagene i dette tilleggsnummeret en økning i bruken av oljepenger på 17,7 milliarder kroner,» skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

«Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2021 anslås nå til 331,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 3,2 prosent av den anslåtte verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året».

En kompensasjonsordning for bedrifter på 5 milliarder kroner og 7,3 milliarder kroner til norske kommuner er de to største enkeltelementene i pakken.

I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å forlenge garantiordningen for kredittforsikringer.

– Tilgang på kredittforsikringer er viktig for å opprettholde handelen i mange næringer der handelen foregår på kreditt. Som følge av at usikkerheten tilknyttet pandemien ser ut til å vedvare, foreslår vi nå å videreføre den midlertidige kredittforsikringsordningen et halvt år til, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen innebærer at staten dekker tap hos kredittforsikringsselskapene på til sammen inntil 20 milliarder kroner gjennom såkalt reforsikring. Til gjengjeld må kredittforsikringsselskapene betale for reforsikringen og forplikte seg til å opprettholde virksomheten.

