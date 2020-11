Listhaug lover rask kriseavklaring for bedriftene

Regjeringen la fram en ny krisepakke for næringslivet og kommunene på til sammen 17, 7 milliarder kroner tirsdag. Nå må de forhandle med Fremskrittspartiet for å få flertall for tiltakene.

Frp som allerede sitter i forhandlinger om statsbudsjettet med regjeringspartiene, krever et separat løp for krisepakken. Saken ble diskutert på et møte mellom forhandlingspartnerne tirsdag ettermiddag.

– Det blir en egen forhandling, og vi vil prøve å jobbe for at de bedriftene som nå lurer på hva som blir utfallet, skal få et svar så raskt som mulig, sier Sylvi Listhaug til NTB på vei ut at møtet.

KrFs forhandler Tore Storehaug kommer med samme budskap:

– Vi må klare å sørge for at bedriftene og de som venter på avklaringer, får svar så fort som mulig, sier han.

Jobber for delenighet

Listhaug sier de jobber for å legge fram en egen delenighet om krisepakken, men at de må bruke noe tid.

– Vi må gå grundig inn i det og få stilt en del spørsmål. Men av hensyn til alle bedriftene som nå rett og slett er nervøse for fremtiden, så er det viktig med en rask avklaring, sier hun.

Listhaug sier Frp setter spørsmålstegn ved om kompensasjonsordningen er god nok.

– Det må nok gjøres justeringer for å forbedre den, sier hun.

– Dager, ikke uker

Frp-leder Siv Jensen uttalte til NTB tidligere tirsdag at nivået på kompensasjon på 60–70 prosent av omsetningsfallet ikke ser ut til å være tilstrekkelig.

– Litt av problemet er at regjeringen har satt et skille på 60 prosents kompensasjon for de forutgående månedene og på 70 prosent i de kommende månedene. Men det er mange bedrifter som også før de nye innstrammingstiltakene, opplevde å ikke bli truffet av kompenserende tiltak og som har slitt lenge, sier Jensen.

Hun etterlyser også tiltak på skatt og avgift.

– Men det viktigste er å få behandlet dette hurtig. Jeg mener det bør være fullt mulig for Stortinget å kunne få behandlet dette i løpet av dager og ikke uker, sier Jensen.

Krever svenske avgifter

Budsjettforhandlingene startet mandag, få timer etter at Frp hadde lagt fram sitt alternative statsbudsjett for 2021.

Kutt i avgifter på grensehandelsutsatte varer, reduserte bilavgifter og økte pensjonsutbetalinger er blant Frps hovedkrav. Partiet ser for seg å finansiere egne satsinger med et omfattende kutt i bistanden og ved at Norge tar imot færre enn de foreslåtte 3.000 kvoteflyktningene neste år.

Budsjettdebatten i Stortinget er berammet til 30. november, og finanskomiteen har frist til 25. november med å avgi sin innstilling om neste års statsbudsjett.

I praksis betyr det at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet må være ferdige med sine forhandlinger om en ukes tid, for at opposisjonen skal få tid til å skrive sine merknader til innstillingen.

Imidlertid har det vært mer regelen enn unntaket at forhandlingene går på overtid, noe som også selvsagt kan skje i år.