Liten BNP-skuffelse i eurosonen

BNP i eurosonen falt 4,4 prosent på årsbasis i tredje kvartal, viser foreløpige tall fra europeiske statistikkmyndigheter fredag.

Sammenlignet med kvartalet før var veksten på 12,6 prosent.

Konsensus pekte mot 4,3 prosent fall på årsbasis og 12,7 prosent oppgang på kvartalsbasis.

Samtidig noterte landene i eurosonen seg for et handelsoverskudd på 24,8 milliarder euro i september, sammenlignet med et overskudd på 18,3 milliarder euro samme måned året før.

Her pekte konsensus på et overskudd på 22,0 milliarder euro.

