Britisk minister: Må skje fremskritt i Brexit-forhandlingene til uka

Hvis ikke det skjer fremskritt i Brexit-forhandlingene neste uke, risikerer partene at tiden løper fra dem og at tollmurer blir reist, advarer minister.

Det var budskapet til miljøminister George Eustice da han gjestet Sky News søndag morgen. Han sa at fristen for å komme fram til en avtale som hindrer at det reiser seg tollmurer mellom Storbritannia og EU etter nyttår, er nå.

Storbritannia forlot EU i slutten av januar, men en overgangsordning har gitt britene tilgang til det europeiske markedet. Denne perioden går ut ved nyttår.