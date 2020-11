Lyspunkt for India

India ligger an til å være i en resesjon for første gang siden subkontinentet ble uavhengige i 1947. Estimater fra Reserve Bank of India (RBI) tyder at den indiske økonomien vil krympe med 8,6 prosent i tredje kvartal, etter et BNP-fall på 23,9 prosent i andre kvartal, skriver Reuters.

Imidlertid er ikke alt helt svart. Ifølge den største detaljhandelorganisasjonen i India, Confederation of All India Traders (CAIT), økte salget med over 10 prosent – med rundt 720 milliarder rupi, cirka 89 milliarder kroner – i løpet av Divali-feiringen som var i helgen sammenlignet med samme periode i fjor.

Divali er en en salgs lysfestival som varer mellom to til fem dager, og som feires stort sett av hinduer.

Kan sikre vekst

– Folk har ikke kjøpt noe de seneste åtte månedene, bortsett fra nødvendigheter. Derfor hadde folk nok overskuddspenger, og en del ble brukt på Divali-festligheter, sier Praveen Khandelwa, generalsekretær hos CAIT.

CAIT består av titalls millioner småbedrifter, som inkluderer forhandlere som selger alt fra elektriske gjenstander til møbler og fottøy. De har samlet inn salgsdata fra 20 byer.

Reserve Bank of India sier at det er optimisme om at gjenoppliving av den økonomisk aktiviteten er mer enn bare oppdemmet etterspørsel, og at lignende forbruksmønstre kan sikre en vekst tidligere enn forventet for subkontinentet.