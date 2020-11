Handelsbalansen mot utlandet var på pluss 2,7 milliarder kroner i oktober, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag. Varer ble eksportert for 70,6 milliarder og importert for 67,9 milliarder kroner.

Dette er første måned med overskudd i handelsbalansen siden februar.

Høyt oljevolum

Antallet eksporterte fat råolje var på sitt høyeste siden 2010. 51 millioner fat var 38,1 prosent mer enn i samme måned i fjor. Samtidig ligger oljeprisen langt lavere enn fjoråret, og var 395 kroner fatet – ned fra 547 kroner fatet i oktober i fjor.

Råoljeeksporten endte dermed på 20,3 milliarder kroner, bare 0,1 prosent lavere enn for ett år siden.

Lavere eksportverdi

SSB påpeker videre at verdien av norsk eksport av varer har økt siden oljepriskollapsen og årets bunnivå i april. Den negative differansen mot fjoråret er redusert over tid, men eksportverdien er fortsatt på et lavere nivå enn fjorårets verdier.

For oktober var den samlede eksportverdien 7,8 prosent mindre enn tilsvarende periode i fjor. Fastlandseksporten falt 6,0 prosent i samme periode. Samlet importverdi steg 1,5 prosent.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter, industrimaskiner/-utstyr og fisk (til tross for høyere laksevolum) trakk verdien ned.

Opp fra september

Samtidig viser tallene en betydelig økning i eksportverdien på 17,0 prosent fra september til oktober i år. Ved siden av det høyere eksportvolumet av råolje, er det vekst i naturgassprisene og sesongoppgang for fiskeeksporten som bidrar til dette.

