Baselkomiteens generalsekretær, Carolyn Rogers, mener at det er altfor tidlig for bankene å erklære seier i coronakrisen. Hun mener bankene bør holde igjen utbyttene til man har kartlagt de langsiktige virkningene av pandemien, fremgår det av en artikkel fra Financial Times mandag, melder TDN Direkt.

– I en krise betales det en premie på fleksibilitet. Å holde tilbake kapital synes jeg er fornuftig, kapitalen forsvinner ikke. Hvis utfallet av pandemien blir mindre alvorlig enn vi tror kan bankene fortsatt betale ut utbytter senere, sier generalsekretær Rogers.

Etter at pandemien brøt ut forbød flere myndigheter bankene å utbetale utbytte for å sikre at de fortsatt kunne gi lån til selskaper. Enkelte land som Sveits og Sverige har allerede indikert at utbetaling av utbytter kan fortsette neste år. Federal Reserve, den europeiske sentralbanken og Bank of England har fortsatt ikke har kommet med noen uttalelse for 2021, ifølge TDN Direkt.

Baselkomiteen for banktilsyn, ofte forkortet Baselkomitéen, er et internasjonalt organ for sentralbanker, der hovedhensikten er å samarbeide om bankovervåkning. Komiteen er en del av Den internasjonale oppgjørsbanken.