Brexit-avtale kan være i boks allerede neste uke

NÆRMER SEG DEADLINE: Tiden begynner å renne ut for Boris Johnson og Storbritannia. Har de ikke en avtale klar innen 31. desember kan det få store økonomiske konsekvenser. Foto: Bloomberg

Samtalene fortsetter i Brüssel - samtaler som har pågått siden mars. Dersom partene ikke blir enige, må britene handle med Europa på lik linje som medlemsland i World Trade Organization (WTO). Nå nærmer partene seg enighet om de viktigste punktene, men talspersoner advarer om at samtalene kan bryte sammen, skriver Bloomberg.

SKADENDE: Irlands statsminister Micheal Martin advarer om skadeomfanget dersom det ikke blir en avtale. Foto: Bloomberg

Et gjennombrudd kan bli annonsert allerede på mandag, selv om det ikke er fastsatt noen endelig dato. Avstanden mellom partene, spesielt på temaet om britiske fiskeområder, er fortsatt der. Den irske statsministeren Micheal Martin mener man kan begynne å se konturene på en eventuell avtale, men advarer om at en mangel på avtale vil kunne være «politisk skadende for alle».

– Vil London ta avgjørelsen på å gå inn for en avtale? Noen av oss mener dette ikke er avklart enda, sier Martin.

Veien til en Brexit-avtale Mandag 16. november: Samtaler starter opp igjen i Brüssel.

Samtaler starter opp igjen i Brüssel. Torsdag 19. november: EU-ledere holder en videokonferanse.

EU-ledere holder en videokonferanse. Fredag 20. november: Micheal Barnier, EUs forhandler, skal briefe diplomatene om progresjonen. Statsminister Boris Johnson og presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal ha en telefonsamtale, men dette er ikke bekreftet enda.

Micheal Barnier, EUs forhandler, skal briefe diplomatene om progresjonen. Statsminister Boris Johnson og presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal ha en telefonsamtale, men dette er ikke bekreftet enda. Mandag 23. november: Samtaler starter opp igjen i London, og myndigheter håper å kunne vise til et gjennombrudd - og dermed bli enige om en avtale.

Samtaler starter opp igjen i London, og myndigheter håper å kunne vise til et gjennombrudd - og dermed bli enige om en avtale. Torsdag 10-11. desember: EU holder en samling. Dersom avtalen ikke er på plass kan Storbritannias exit bli «humpete».

EU holder en samling. Dersom avtalen ikke er på plass kan Storbritannias exit bli «humpete». Onsdag 16. desember: EU-parlamantet stemmer over en eventuell avtale, men dette kan utsettes til perioden mellom jul og nyttår.

EU-parlamantet stemmer over en eventuell avtale, men dette kan utsettes til perioden mellom jul og nyttår. Torsdag 31. desember: Slutten av overgangsperioden for Brexit - den siste ubevegelige deadlinen. Hvis ikke partene har blitt enige om en avtale vil britene handle med EU på lik linje som andre WTO-land. Bloomberg

Arbeid og miljø

De viktigste uenighetene er fortsatt fiskeområder, arbeid -og miljøstandarder og hvordan brudd på avtalen skal bli straffet. Begge parter har prøvd å presse den andre, men nå renner tiden snart ut. 31. desember er siste frist for britene og EU om å bli enige.

Begge sider må forankre avtalen i sine respektive parlamenter, og det er her britene mener de har overhånd. De trenger nemlig kun et par dager på å vedta en eventuell avtale - der EU har sagt at de trenger opptil tre uker.