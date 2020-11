I dagens morgenrapport tar DNB Markets for seg den kraftige økningen i statsgjeld pandemien har bidratt til i mange land, deriblant USA.

«Den amerikanske gjelden er nå omtrent på samme nivå som etter andre verdenskrig, og den forventes å nesten doble seg frem mot 2050 ifølge Congressional Budget Office (CBO)», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen, dagen etter at han sendte ut en rapport som ser på ulike muligheter for hvordan en slik kraftig videre gjeldsoppbygging kan forhindres.

CBOs basisprognoser viser ifølge denne rapporten at statsgjelden vil holde seg på 104 prosent av BNP frem mot 2030, før den stiger eksponensielt til 142 prosent i 2040 og videre til 195 prosent i 2050.

«Den kraftige oppgangen i gjelden skjer eksklusive store negative hendelser som resesjoner og kriger, som historisk har vært hoveddriverne bak høyere gjeld. I prognoseperioden er den årlige veksten BNP stabil på rundt 1,6 prosent i snitt», heter det.

– Krever lave renter – lenge

Konklusjonen er ifølge Magnussen at høy inflasjon (for eksempel 5 prosent) over lang tid må til om økt inflasjon isolert sett skal kunne stabilisere gjelden.

«Strammere finanspolitikk er en bedre løsning, men historien har vist at dette er vanskelig å få til og aldringen vil drive utgiftene opp. Mest sannsynlig vil derfor rentene måtte holdes lave lenge for å kunne hindre at gjelden akselererer. Foreløpig sikrer Feds renteguiding at dette skjer. På sikt vil sentralbanken antakelig måtte innføre et eksplisitt mål for de lange rentene», skriver seniorøkonomen i torsdagens morgenrapport.

USAs statsgjeld har økt kraftig under avtroppende president Donald Trump, og ligger nå på 27.267 milliarder dollar, eller nesten 246.000 milliarder kroner på dagens kurser.