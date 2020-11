Finanstilsynet: Fortsatt økende gjeldsgrad

Avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud og seksjonssjef Thea B. Kloster presenterer Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2020.

Torsdag formiddag la Finanstilsynet frem sin årlige boliglånsundersøkelse som gir detaljert informasjon om bankenes utlånspraksis med utgangspunkt i et utvalg nye lån med pant i bolig.

Årets undersøkelse viser at en stor og økende del av nye lån med pant i bolig (boliglån) tas opp av låntakere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad).

45 prosent av lånevolumet i årets undersøkelse er gitt til låntakere med gjeld over 4 ganger årsinntekt. Mange tar også opp boliglån som utgjør en stor andel av boligens verdi (belåningsgrad).

Andelen nye lån som gis til låntakere med både høy gjelds- og belåningsgrad, økte videre fra 2019 til 2020. Den gjennomsnittlige gjeldsgraden hos låntakere som tok opp nye boliglån, økte til 338 prosent i årets undersøkelse. Det er 4 prosentpoeng høyere enn i 2019 og 20 prosentpoeng høyere enn i 2016, dvs. før gjeldsgrad ble regulert i forskrift fra 1. januar 2017.

– Årets boliglånsundersøkelse viser at en stor og økende del av nye lån tas opp av låntakere med høy samlet gjeld. Mange låntakere har både høy samlet gjeld i forhold til inntekt, og boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi. Dette er bekymringsfullt da disse låntakerne kan være særlig sårbare ved bortfall av inntekt, økt rente eller fall i boligpriser, sier direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i pressemeldingen.

Stabil belåningsgrad

Gjennomsnittlig belåningsgrad var 65 prosent for nye nedbetalingslån i årets undersøkelse. Det er samme nivå som i 2019, men noe høyere enn årene før. For nye rammekreditter var låntakers gjennomsnittlige belåningsgrad 47 prosent, som er ett prosentpoeng høyere enn i 2019.

Lån gitt til førstegangskjøpere utgjorde 10 prosent av innvilget lånevolum for nedbetalingslån i årets undersøkelse, som er litt høyere enn i fjor. Førstegangskjøpere sto for 23 prosent av antall nedbetalingslån som gikk utover ett eller flere krav i boliglånsforskriften.

Mange førstegangskjøpere ligger tett opp mot kravene til maksimal gjeldsgrad og/eller belåningsgrad. Omtrent halvparten av førstegangskjøperne i undersøkelsen hadde en belåningsgrad mellom 80 og 85 prosent etter låneopptaket, mens 19 prosent av førstegangskjøpere hadde belåningsgrad over 85 prosent.

Foreslår ny og strengere forskrift

Tidligere i høst sendte Finanstilsynet et høringsnotat med forslag om en ny utlånsforskrift til Finansdepartementet.

Den foreslåtte forskriften skal erstatte boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften og omfatter alle lån fra finansforetak til privatpersoner. Det foreslås at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved yting av nye lån. Fleksibilitetskvoten for boliglån foreslås redusert fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent. Det foreslås ingen fleksibilitetskvote for øvrige lån.