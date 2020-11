Norges Banks forventningsundersøkelse: Økonomer nedjusterer forventningene for pris-og lønnsvekst

FORVENTNINGER: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer fredag forventningsundersøkelsen der ulike deler av privat og offentlig arbeidsliv forteller om forventningene for tiden fremover.

Norges Bank presenterer fredag resultatene av forventningsundersøkelsen for 4. kvartal. Forventingene fra økonomene og arbeidslivspartene er noe forskjellig.

Prisvekst

Prisveksten på varer og tjenester om 12 måneder forventes av økonomer til å være 2,0 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet forventer derimot en prisstigning på 2,3 prosent - en økning på 0,2 prosentpoeng. Næringslivslederne har det største prisvekstanslaget på 2,4 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Husholdningene forventer den laveste prisstigningen og oppgir en forventning på 1,9 prosent - ned 0,2 prosentpoeng.

Årslønnsvekst

Økonomenes forventning til gjennomsnittlig årslønnsvekst i inneværende år er 1,8 prosent - nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet holder forventningene for årslønnsvekst på 1,9 prosent, det samme nivået som forrige kvartal. Næringslivslederne har også her det største anslaget og forventer en årslønnsvekst på 2,1 prosent - en oppgang på 0,2 prosentpoeng. Husholdningene har også her det laveste anslaget og forventer en lønns- og pensjonsutvikling på 1,3 prosent de neste 12 månedene - ned 0,1 prosentpoeng.

Lønnsomhet

Flere næringslivsledere er nå optimistiske og 36,2 prosent av disse forventer nå en bedret lønnsomhet de neste 12 månedene - 11,2 prosent flere enn i forrige kvartal. Andelen næringslivsledere som forventet en uendret lønnsomhet har gått ned 1,5 prosentpoeng til 34,6 prosent. Det er fortsatt 27,0 prosent av næringslivsledere som forventer en svekket lønnsomhet, men andelen er ned 8,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

