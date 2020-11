Utsetter betaling av skatt og moms

Finansdepartementet forlenger ordningen med utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift til 28. februar, går det frem av en pressemelding. Det innebærer at det blir enklere å få betalingsutsettelser. Det bidrar også til å bedre likviditeten til bedrifter og næringsdrivende som.

– Med denne ordningen sørger vi for at de aller fleste næringsdrivende kan få utsatt skatter og avgifter til etter at den nye kompensasjonsordningen er kommet på plass. Avdragsordningen vil bidra til at utsatte krav ikke må betales på en gang, når ordningen avsluttes i slutten av februar, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er en risiko for at betalingsutsettelser for noen bedrifter vil utsette konkurs og hindre omstilling. Det er derfor viktig at skattemyndighetene begynner å kreve inn skatter og avgifter igjen på vanlig måte, så snart situasjonen tillater det, sier Sanner videre.