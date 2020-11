Alan Greenspan er en svært omdiskutert mann. Han er den som har sittet nest lengst som Fed-sjef, fra 1987 til 2006, og er samtidig blitt anklaget for å være en sterk bidragsyter til finanskrisen i 2009. Nylig var han ute og uttalte seg om den svært krevende jobben som venter påtroppende president Joe Biden.

«Jeg har aldri sett en så spesiell situasjon i hele mitt yrkesaktive liv», uttaler 94-åringen til CNNs Julia Chatterley i programmet «First Move».

Den tidligere sentralbanksjefen referer til den massive oppgaven med å takle virussituasjonen når Biden setter seg i sjefsstolen i det ovale kontor på nyåret. Han mener at det er veldig vanskelig å spå utviklingen fremover, men at det kan være mulig å komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon til neste år med en strukturert og målrettet innsats.

Stimuli må komme

Amerikanske myndigheter har allerede pumpet milliarder av dollar inn i økonomien gjennom CARES-lovgivningen tidligere i vår, men en ny felles stimulipakke har latt vente på seg. Det må endres kjapt ifølge Greenspan, noe andre økonomer også er enige om.

«Jeg tror Nancy Pelosi har flere gode ideer for å løse problemene akkurat nå og de virker veldig troverdige. Alt myndighetene trenger å gjøre er å implementere de», mener han.

Greenspan legger til at han overhode ikke er overbevist om at man har nok informasjon til å vite hvordan man skal takle situasjonen, men at så lenge det er enighet om at noe må gjøres så burde det være enkelt å godkjenne en stimulipakke.