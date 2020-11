Handelsbanken: – Den økonomiske utviklingen er klart negativ

Mandag slippes flere PMI-tall fra en rekke europeiske land, samt USA. Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken mener det bør være godt kjent at alle de største europeiske landene har strammet til smittevernrestriksjonene de siste ukene.

«Det vil nødvendigvis få konsekvenser for den økonomiske veksten ettersom en del bedrifter forhindres fra å ha normal drift. Samtidig er de nye smittevernrestriksjonene mindre inngripende for mange selskaper enn det vi opplevde i vår», skriver Grangård i en oppdatering.

Handelsbanken minner om at utviklingen er klart negativ for de umiddelbare økonomiske utsiktene.

I en situasjon hvor utsiktene endres vesentlig i løpet av noen uker, understreker Grangård at tradisjonell makrostatistikk ikke er veldig hjelpsom for å vurdere nåsituasjonen ettersom den gjerne publiseres med et vesentlig tidsetterslep. Da vil nettopp målinger som PMI være nyttig for å vurdere hvordan situasjonen er akkurat her og nå.

Ifølge Handelsbanken er det ventet en nedgang i samlet PMI for eurosonen fra 50,0 i oktober til 45,4 i november.