Svake makrotall i Europa

For eurosonen falt innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) fra 50 til 45,1 i november. Det var ventet at tallet skulle komme inn på 45,8. PMI-indeksen på vise over 50 for et tiltagende aktivitetsnivå, ifølge TDN Direkt.

I Frankrike falt gikk PMI tilbake fra 47,5 i oktober til 39,9 i november. I Tyskland kom tallet inn på 52, litt bedre enn ventede 50,4, men det er fortsatt et synlig fall fra 55 i oktober.

I Storbritannia gikk PMI-tallet ned fra 52,1 i oktober til 47,4 i november. Det er langt bedre enn ventede 42,5.

– Økonomien i eurosonen er igjen inne i en alvorlig nedgang. Tallene øker sannsynligheten for at bruttonasjonalprodukt vil krympe igjen i fjerde kvartal, sier sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit.

De siste ukene har en rekke europeiske land måtte stramme til i kampen mot coronaviruset. Det går utover den økonomiske aktiviteten. Håp om at en vaksine nærmer seg gir derimot optimisme.

Mandag går de europeiske børsene rett opp, bortsett fra København som er flat.