Kan forlenge nedstengningen

Tyskland kan komme til å forlenge nedstengningen når hun skal møte lederne for de tyske delstatene på onsdag. Det melder CNBC mandag.

Tyskland innførte i oktober nye restriksjoner, som blant annet gjør at serveringssteder holder stengt, som skulle vare frem til 2. desember. Nå er det snakk om å utvide disse restriksjoner med noen uker, før de blir hevet innen jul.

Snart 1 million smittede

Tyskland nærmer seg 1 millioner tilfeller med coronaviruset, og på mandag ble det meldt inn nesten 11.000 nye tilfeller. Antall døde etter coronaviruset er på litt over 14.000. Siden 15. oktober har antall intensivpasienter gått fra 655 til over 3.700 nå før helgen.

– Bølgen er brutt, men dessverre kommer ikke antallet nye infeksjoner ned. I stedet fortsetter intensivavdelingene å bli oversvømt og dødsrullen stiger, sa Markus Söder, ministerpresident i Bayern, til der Bild på søndag.

Söder la også til at han mente at restauranter, hoteller og kinoer skal være stengt frem til 20. desember, og at det bør være forbud mot fyrverkeri og alkohol på offentlige plasser på nyttårsaften.

– PÅ TRYGG GRUNN: Tysklands helseminister Jens Spahn. Foto: Bloomberg

Helseminister Jens Spahn er litt mer optimistisk, og sier at selv om smitteantallet er høye, er frekvensen fortsatt stabil. Spahn mener at beslutningene som skal bli tatt på onsdag avhenger om smitteantallet begynner å fall de neste dagene.

– Vi har nå klart å bryte smittebølgen for andre gang siden våren. Det er foreløpig ikke mer eksponentiell vekst. Vi er på trygg grunn, men vi er ikke over bakken ennå. Det kommer nå an på om tallene vil falle de neste dagene. Mye vil avhenge av dette på onsdag, sier Spahn.