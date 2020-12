Uendret styringsrente i Sverige

Det var som ventet i forkant. Riksbanken ser nullrente ut prognoseperioden.

Riksbanken varsler at de vil øke de kvantitative lettelsene gjennom økte støttekjøp. Riksbankens verdipapirkjøp vil øke fra 500 til inntil 700 milliarder svenske kroner frem til 31. desember neste år.

Negative renter?

I forkant av dagens rentebeskjed, skrev DNB Markets dette om renter og Riksbanken:

«Trolig vil Riksbanken hevde at nullrente allerede er stimulerende og at negative renter er mindre egnet i dagens situasjon. Som andre sentralbanker vil den trolig vise til at finanspolitikken kan være mer målrettet. Vi vil imidlertid ikke utelukke at negative renter på ny kan bli innført, men siden Riksbanken ikke satte renten ned i våres er det lite trolig at den vil gjøre det nå».

Corona

Den siste tiden har svenske nøkkeltall kommet inn som ventet, men stadig mer smitte av coronavirus og strengere tiltak gjør at man er mer usikre for det fjerde kvartalet. Sverige valgte en langt friere strategi i kampen mot coronaviruset enn de fleste andre land. Det er registrert rundt 230.000 smittetilfeller i landet, og over 6.550 personer har dødd. Onsdag var det 55 nye coronadødsfall i landet.

– Menneskers helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker. Stadig flere smittes, stadig flere intensivplasser brukes til å pleie veldig syke corona-pasienter, stadig flere dør, sa statsminister Stefan Löfven i en tale nylig.

– Alle må gjøre mer. Treff kun mennesker du bor med. Om du bor alene, velg én eller maks to venner å omgås, men fortsett å holde avstand. Bli hjemme ved minste symptom, og vask hendene ofte og nøye, oppfordret Löfven.