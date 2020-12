Sjefanalytiker øyner mer «PEPP talk»

KLAR FOR PEPP TALK: ESB-sjef Christine Lagarde.

KLAR FOR PEPP TALK: ESB-sjef Christine Lagarde. Foto: Bloomberg

Den europeiske sentralbanken ESB offentliggjorde i dag referatet fra rentemøtet i oktober.

«Det er ingenting der som antyder at forventningene om flere lettelser om et par uker bommer på målet. Når en tar i betraktning de svakere økonomiske utsiktene som åpenbarer seg i rapportene, nasjonale nedstengninger og henvisninger til en inflasjon som vil være negativ lenger enn september-prognosene pekte mot, er det ganske sikkert et spørsmål om hvor mye lettelser som trengs, snarere enn om behovet er der», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Øyner mer PEPP-talk

Sjefanalytiker Jan von Gerich i Nordea Markets skriver i sin oppdatering at ESBs tiltak vil bli konsentrert om PEPP (pandemic emergency purchase programme) og TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), men at tempoet i lettelsene trolig ikke vil bli satt opp.

«Mer langsiktige obligasjonskjøp er mer sannsynlig enn økt tempo i kjøpene», skriver von Gerich, og forventer videre utfordrende vintermåneder til tross for at en coronavaksine er i kjømda.

«I dette klimaet er pengepolitikk effektivt bare sammen med lett finanspolitikk», heter det.

Ifølge sjefanalytikeren vil ESB innen desember-møtet ha fått tilstrekkelig informasjon til å kalibrere sine instrumenter, blant annet om Brexit og presidentvalget i USA.

Sentralbanken vil også se an hvor effektive de nye coronarestriksjonene er, hvilken effekt de har på økonomien – og etterhvert danne seg et klarere bilde av utrullingen av vaksiner.