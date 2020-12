Lavere ledighet enn ventet

Ved utgangen av november var 196.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak registrert hos NAV, tilsvarende 6,9 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall.

Dette er 9.300 flere enn ved utgangen av oktober.

109.000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Konsensus pekte mot 4,0 prosent.

– Smittevern treffer raskt

Bruttoledigheten, det vil si summen av antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 124.000 personer, eller 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 72.300 personer registrert som delvis ledige.

– Strengere smitteverntiltak treffer arbeidsmarkedet raskt. Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april, og ledigheten øker mest for de aller yngste. Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før coronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå. Det er viktig å jobbe for å unngå langvarig utenforskap blant utsatte grupper, og da ikke minst blant unge voksne, sier NAV-direktør Hans Christian Holte i en kommentar.

Flere helt ledige (nesten) overalt

Antallet helt ledige har gått opp for de fleste yrkesgruppene fra oktober til november.

Målt i antall personer er økningen størst innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 6 300 og 1 900 flere helt ledige enn i oktober.

Målt i andelen helt ledige av arbeidsstyrken kommer reiseliv og transport også på topp, med 11,2 prosent ved utgangen av november. Lavest var andelen innen undervisning: 1,0 prosent.

Antallet helt ledige har gått opp i alle fylker i løpet av november, og aller mest i Oslo der det er 24 prosent flere helt ledige enn ved utgangen av oktober. Økningen var minst i Rogaland, Møre og Romsdal og Agder, med 2 prosent flere helt ledige.

Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 5,8 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent.

