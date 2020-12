ECB venter lavere inflasjon til tross for vaksine

Den europeiske sentralbanken (ECB) forventer at prisene vil fortsette å falle i år, for så å stige tregere enn tidligere anslått i 2021. Dette til tross for at mulighetene for en covidvaksine øker vekstutsiktene, sier ECBs visepresident Luis de Guindos.

Ifølge Reuters presenterer ECB sine nye anslag den 10. desember, sammen med en ny stimulansepakke for næringslivet, selv om de Guindos kommentarer tyder på at de vil senke inflasjonsprognosene.

– Inflasjonen vil være negativ til slutten av året, og vi forventer at den vil bli positiv neste år. Alt i alt forventer vi at inflasjonen vil være nær 1 prosent i 2021 og se den gå opp mot 1,2 eller 1,3 prosent i 2022, sier de Guindos til den finske avisen Helsingin Sanomat.

BNP-fall i år

De Guindos bekrefter også at sentralbanken venter at økonomien vil krympe litt i fjerde kvartal, men at de langsiktige utsiktene for eurosonen ser enda lysere ut enn tidligere på grunn av utviklingen av coronavaksinen.

– Økonomien i euroområdet hadde en overraskende god utvikling i tredje kvartal, men den forventede økonomiske veksten på mer enn 3 prosent for fjerde kvartal sammenlignet med forrige kvartal får vi ikke. Basert på ledende indikatorer, er det mest sannsynlige scenariet at økonomien trekker seg sammen på kvartalsnivå, sier Christine Lagarde visepresident.

Ifølge Reuters anslo Den europeiske sentralbanken i september at inflasjonen i eurosonen ville komme på 0,3 prosent i år, 1,0 prosent i 2021 og 1,3 prosent i 2022. Mens sentralbanken forventet at BNP ville falle med 8,0 prosent i år, før den kom tilbake med 5,0 prosent i 2021 og 3,2 prosent i 2022.