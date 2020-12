Norsk PMI falt i november

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 51,9 i november, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er ned fra ikke-reviderte 53,4 i oktober.

Delindeksen for nye ordre falt kraftig, det vil si med hele 7,1 poeng til 48,9 og dermed mer enn den steg i oktober. Produksjonsindeksen gjorde et byks på 1,1 poeng til 52,6.

Sysselsettingsindeksen falt 1,1 poeng til 48,6 i november, og har ligget under 50 i alle måneder siden februar.

– Påvirker neppe Norges Bank

«I november har oljeprisene trendet høyere og petroleumsaktiviteten har langt fra kollapset. Videre har industri- og byggevirksomheter vært i stand til å håndtere restriksjoner for ansatte basert utenlands. Norges Bank vil trolig ikke bli påvirket av dagens tall», oppsummerer seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

En indeks over 50 poeng peker mot et tiltakende aktivitetsnivå, under 50 poeng mot avtakende aktivitetsnivå.