Triggerne som kan utløse renteøkning neste år

Siden coronautbruddet er Norges Bank den første – og eneste – sentralbanken til å signalisere en renteøkning innenfor en to års horisont, nærmere bestemt i andre halvår 2022.

Norges Bank har gjort det klart at norsk økonomi må gjennom en robust forbedring før renten kan settes opp, men skrev også i sin seneste pengepolitiske rapport at finansielle ubalanser kan trigge en tidligere renteøkning.

Coronasmitten må flate ut

DNB Markets åpner for at en renteøkning kan komme så mye som ett år tidligere.

«Sannsynligheten for en sterk gjeninnhenting har steget i det siste, med oppmuntrende nytt om flere effektive vaksiner. Flater smittekurven ut innen tidligfasen av første kvartal, med trolig oppstart av et vaksinasjonsprogram i første halvår 2021, kan restriksjoner bli fjernet og aktiviteten gjenvinne momentum», skriver makroanalytiker Oddmund Berg i en analyse.

Har økonomien hentet seg anstendig inn før tredje kvartal, vil Norges Bank ifølge Berg trolig være i posisjon til å legge mer vekt på stigende ubalanser enn å stimulere gjeninnhentingen.

Boligprisene må holde koken

«Gitt at boligprisveksten samtidig har fortsatt i et tempo tilsvarende 8-10 prosent årlig vekst, kan det tale for en renteøkning høsten 2021», fortsetter han.

DNB-økonomenes hovedscenario er fortsatt at Norges Bank hever første gang i mars 2022.

«Men gitt de rette forutsetningene, kan en renteøkning komme i andre halvår 2021. For at det skal skje, må imidlertid den kommende vaksinetriggede gjeninnhentingen falle sammen med fortsatt høy boligprisvekst», konkluderer Berg.