OECD: Globalt BNP-fall på 4,2 prosent

VOKSER: Kina er den eneste store økonomien som kan vise til økonomisk vekst i år. Her fra et handelsdistriktet Shangxiajiu i Guangzhou

VOKSER: Kina er den eneste store økonomien som kan vise til økonomisk vekst i år. Her fra et handelsdistriktet Shangxiajiu i Guangzhou Foto: Bloomberg

I sin høstprognose skriver OECD at de venter at den globale BNP-en vil falle med 4,2 prosent i år. Videre skriver de at de venter en BNP-vekst på 4,2 prosent neste år, og 3,7 prosent i 2022.

Det er ventet at Kina vil stå for en tredjedel av veksten i 2021, mens Nord-Amerika og Eurpoas innhenting blir mindre enn deres betydning i verdensøkonomien. OECD venter Kina vil ha en BNP-vekst på 1,8 prosent i år. Som den eneste store økonomien med vekst i år.

I en interimprognose i september anslo OECD at BNP ville falle 4,5 prosent i år, for så å vokse med 5,0 prosent i 2021, skriver TDN Direkt.

OECD advarer imidlertid om at det fortsatt gjenstår betydelig usikkerhet, og anbefaler politikere om å opprettholde målrettet tiltak for å redusere ettervirkningene av coronaviruset.