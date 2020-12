Den amerikanske økonomien er fortsatt svært anspent og i kombinasjon med høye smittetall er det en svært dårlig cocktail for sentralbanksjef Jerome Powell. I en uttalelse tirsdag legger han ikke skjul på at «utsiktene for den amerikanske økonomien er ekstremt usikre».

«Som vi har gjentatt gjennom hele pandemien så er utsiktene ekstremt usikre og vil avhenge i stor grad av hvordan vi klarer å takle spredningen av viruset», skriver Powell.

Han legger til at smittesituasjonen vil være en utfordring over de neste månedene, og at økonomien ikke vil være tilbake for fullt før befolkningen er sikre på at man kan leve et normalt liv igjen.

Vanskelig timing

Powell har selvfølgelig fått med seg strømmen av positive vaksinenyheter og han mener nyhetene er veldig gode på mellomlang sikt. Han vedgår likevel at timing, produksjon og distribusjon vil bli krevende.

«Det er fortsatt vanskelig å gjøre tiltak med tanke på timing og implikasjonene av eventuelle økonomiske tiltak», skriver han.



Flere av de økonomiske støtteprogrammene utløper til nyttår og det er fortsatt knyttet stor usikkerhet om planen videre. «Programmene har fungert på en god måte med tanke på at de har ført til større omløp i økonomien», utdyper Powell. Finansminister Steve Mnuchin og Powell er likevel uenige om temaet og videreføring av støttepakkene.