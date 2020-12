OECD: Verdensøkonomien kan være tilbake på nivået før pandemien i 2021

Fremgangen i utviklingen av koronavaksiner bidrar til forbedrede utsikter for verdensøkonomien for første gang siden pandemien brøt ut, skriver Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i en ny rapport.

Veksten blir trolig ujevn i de ulike landene, og det vil fremdeles være stor usikkerhet.

– Veien videre er lysere, men utfordrende, uttaler sjeføkonom i OECD Laurence Boone.

OECDs prognoser tyder på at verdensøkonomien vil krympe med rundt 4,2 prosent i år, men at den neste år vil ta inn igjen dette, før økonomien vil vokse med 3,7 prosent året etter.

Kina, som har bedre kontroll på smitten enn andre store økonomier, vil stå for en stor del av veksten, mens Europa, Japan og USA vil slite mer.

