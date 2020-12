Mener Norge og Sverige bør overgå resten av Vesten

OPTIMIST: Selv om innstramninger gir mindre vekst, mener likevel HSBC at nordmenn og svensker bør se lysere på fremtiden enn innbyggere i andre i-land. Her fra Oslo City.

Både Norge og Sverige overgikk forventningene i tredje kvartal, med en BNP-vekst på henholdsvis 5,2 og 4,3 prosent. Nå tror HSBCs globale økonom James Pomeroy at de to gode naboene vil fortsette å overprestere inn i 2021, skriver CNBC.

I tillegg til de positive nyhetene om vaksiner som driver optimisme om en global økonomisk bedring i 2021, gir graden av finanspolitisk støtte som er tilgjengelig i begge land grunn til å være mer optimistiske, skriver Pomeroy i et notat mandag.

STRAMMER INN: Sveriges statsminister Stefan Löfven. Foto: Bloomberg

Venter BNP-fall

– Vekstraten ser kanskje ikke like sterk ut som andre steder i verden på kvartalsbasis, men den årlige nedgangen er mindre enn i de fleste utviklede økonomier, sier Pomeroy.

Både Sverige og Norge har innført nye restriksjoner den seneste tiden på grunn av coronaviruset. Og selv om Sverige tidligere var skeptiske til nedstengning, har statsminister Löfven strammet inn nå i november.

– Dette vil helt klart bety motvind for svenske forbruket i andre halvdel av 4. kvartal. Derfor kuttet vi vekstprognosen for kvartalet til minus 1,7 prosent, sier Pomeroy.

Ifølge CNBC hadde HSBC tidligere en vekstprognose på 1,4 prosent for Sverige.

For Norge anslår storbanken at Norge får en negativ kvartalsvis vekst på 1,1 prosent, mot tidligere estimater på pluss 1,4 prosent. For 2020 som helhet venter HSBC en negativ utvikling på 3,9 prosent.

«Enormt» spillerom

Utrullingen av vaksiner ventes å føre til en kraftig oppgang i 2021, og Pomeroy tror det «enorme» finanspolitiske rommet som er tilgjengelig i Norge og Sverige vil bli brukt. Siden myndighetene i begge land har støttet bedrifter godt igjennom 2020, og på den måten begrenset nedturen sammenlignet med andre land.

– På toppen av dette sikter 2021-budsjettene til å investere i nye veier for vekst, for eksempel den grønne økonomien, og å skape flere arbeidsplasser i nye næringer, sier Pomeroy.

HSBC-analytikeren legger til at evnen til å finansiere denne overgangen betyr at regionen bør overgå resten av den vestlige verden, selv etter et tilbakeslag i november.