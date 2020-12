– Coronavaksiner er ikke noe mirakelkur for økonomien

ADVARER: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener coronavaksiner ikke er noe mirakelkur for økonomien.

Positive vaksinenyheter tikker jevnlig inn for tiden, og plutselig ser utsiktene for økonomien mye mindre dystre ut enn for noen få måneder siden.

Men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets minner om at vaksinene så langt ikke er noe mirakelkur for økonomien.

Trekker frem mange ubesvarte spørsmål

«Det hersker fortsatt usikkerhet om tiden det vil ta før vi er tilbake til normalen. Vi har ennå begrenset kunnskap om vaksinenes effektivitet blant eldre (som har en tendens til å være mindre responsive overfor vaksiner generelt), om hvorvidt masseimmunitet kan oppnås og om hvor raskt folk flest vil ha tilgang til (og være villige til å ta) en vaksine», skriver hun i en fersk analyse.

Akkurat nå virker det ifølge sjeføkonomen sannsynlig at personer i høyrisikogrupper og helsepersonell vil ha tilgang til sommeren.

«Dette ville redusere risikoen for en helsekrise betydelig, med høye dødstall og overskredet sykehuskapasitet, og dermed behovet for store restriksjoner på aktivitet», heter det videre.

Flertallet av befolkningen må vente lenger, ifølge Haugland kanskje et år, da det vil ta tid å produsere nok doser.

En lærdom fra det helt spesielle året

Men så snart viruset er under kontroll, er det duket for en solid, midlertidig gjeninnhenting.

«Husholdningenes etterspørsel har etter vårt syn det største potensialet for å komme tilbake. Faktisk er det en lærdom fra dette helt spesielle året at husholdningenes forbruk hentet seg inn igjen raskere enn de fleste forventet, så snart forbruksmulighetene åpnet seg om sommeren. Kjøpekraften er der, ettersom husholdningenes sparekapital i gjennomsnitt har økt i 2020», fortsetter sjeføkonomen.

Haugland anser det likevel som lite sannsynlig at sparingen vil falle ned til nivåene før corona.

«Husholdninger vil sannsynligvis være litt mer forsiktige. De kan, som oss, være usikre på hvor stor langvarig skade på økonomien coronasjokket vil vise seg å få, det vil si hvor lang tid det vil ta før arbeidsledigheten kommer tilbake til nivået før krisen, eller i hvilken grad produksjon – eller til og med potensiell vekst – vil bli permanent lavere sammenlignet med før krisen. Dette vil være lettere å få øye på når den ekstreme finanspolitiske støtten til slutt avtar», skriver hun.

– Mindre handlingsrom for bedrifter

Den samme forsiktigheten forventer sjeføkonomen også fra bedriftenes side.

«Når støvet legger seg, vil mange planer bli tatt opp igjen. Men utsiktene for næringslivets investeringer i utviklede økonomier var ganske magre allerede før pandemien rammet. I løpet av krisen har bedriftenes gjeld økt, ettersom kredittlinjer er trukket og statsstøttede nødlån er gitt. Dette innebærer at bedrifters handlingsrom er enda mindre enn tidligere», understreker Haugland.

«Vi forventer at bedrifter prioriterer «grønne investeringer» og investeringer i automatisering og digitalisering, da disse trendene er sterke. Men spørsmålet er om disse vil gå på bekostning av andre typer investeringer eller komme på toppen av dem. Vi mistenker det førstnevnte», fortsetter hun.