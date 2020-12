Amerikanske giganter ber Biden rette opp etter Trump

NY PRESIDENT: Joe Biden tar over som president i USA i januar.

NY PRESIDENT: Joe Biden tar over som president i USA i januar. Foto: Charlie Neibergall

I 2017 sa Donald Trump at Parisavtalen var «urettferdig, ineffektiv og veldig, veldig dyr». Siden trakk han USA ut av avtalen.

Joe Biden, som overtar som president i januar, har lovet at USA skal slutte seg til avtalen igjen så fort som mulig. Det ber også store selskap som Ford, Amazon og Citigroup blant annet, ifølge Wall Street Journal. Mer enn 40 selskap har tegnet under på et brev til Det hvite hus med samme budskap.

I valgkampen sa Biden at han ville bruke 2.000 milliarder dollar på grønne investeringer for å få økonomien i gang igjen etter koronakrisen. Biden vil også gjeninnføre miljøtiltak opphevet av Donald Trump og fullstendig fjerne CO2-utslipp fra USAs kraftproduksjon innen 2035.

– Jeg skal ikke underslå hvor vanskelig det vil bli å leve opp til mine modige løfter om å bekjempe klimaendringer, men ingen må tvile et eneste minutt på at jeg er fast besluttet på å gjøre det, sa Biden ifølge NTB i november.

Også Erna Solberg har uttrykt forventinger til Joe Bidens klimaplaner.

– Vi ser fram til godt samarbeid med Biden-administrasjonen blant annet i FNs sikkerhetsråd og i den internasjonale innsatsen mot koronapandemien og mot klimaendringer, sa statsministeren etter at Biden vant valget.